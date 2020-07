Pierluigi Diaco non si smentisce: zittisce lo studio! (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pierluigi Diaco non smentisce la sua fama di presentatore scorbutico: questa volta vittima sono le persone presenti in studio, zittite dal giornalista Pierluigi Diaco non si smentisce: il giornalista, durante la puntata odierna (15 luglio) di Io e Te, conferma la sua fama di conduttore scorbutico. Questa volta sono le persone presenti in studio durante l’intervista con Anna Pettinelli a subire l’invettiva di Diaco. Nel corso del contenitore pomeridiano di Rai 1, infatti, ha zittito lo studio: “Silenzio” ha intimato Diaco mentre ascoltava i racconti della conduttrice radiofonica. Non certo una novità visto che nel corso di queste ultime settimane sono stati tanti gli episodi che hanno visto il conduttore di Io e Te ... Leggi su bloglive

