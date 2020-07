Perquisizioni e indagati alla Link University di Roma. L’inchiesta riguarda falsi progetti di ricerca e sviluppo per ottenere crediti fiscali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Avrebbero simulato l’esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo per godere di crediti fiscali. E’ questa l’accusa mossa dalla Procura di Roma nei confronti di 14 persone, indagate, a vario titolo, in quanto in rapporti diretti e indiretti con la Link University di Roma e il suo Consortium for research on intelligence and security services. La Guardia di Finanza, questa mattina, nell’ambito della stessa indagine, ha eseguito eseguito anche una serie di Perquisizioni e acquisizioni di atti, computer e documenti bancari nella sede dell’ateneo. Tra gli indagati figura anche nome del rettore Claudio Roveda. Secondo gli accertamenti compiuti ... Leggi su lanotiziagiornale

