Paularo: Salvata mucca a Malga Pizzul (Di mercoledì 15 luglio 2020) La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico è stata contattata intorno alle 19.30 per intervenire a supporto delle operazioni di recupero di una mucca che si trovava bloccata a quota 1500 metri di altitudine nei pressi di Malga Pizzul.L’intervento del Soccorso Alpino è stato richiesto direttamente dalla Stazione Operativa Regionale della Protezione Civile a supporto delle operazioni affidate ai Vigili del Fuoco, in quanto si è reso necessario l’impiego dell’elicottero della Protezione Civile e quindi l’uso del gancio baricentrico per recuperare l’animale, che si trovava centocinquanta metri sotto la strada forestale che conduce ad un pascolo adiacente alla Malga, in un canale dirupato. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha infatti ... Leggi su udine20

Con un intervento molto difficoltoso i vigili del fuoco hanno tratto in salvo, a Paularo, un gregge di pecore rimasto bloccato su un costone da una settimana (Videoproduzioni Petrussi) ...

