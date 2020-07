Parma, D’Aversa non fa sconti: “Ognuno deve meritarsi la riconferma” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Parma si ferma anche a San Siro. I gialloblu crollano dopo un buon primo tempo. Festeggia il Milan per 3-1 e gli emiliani scivolano fuori dalla top 10. Il tecnico Roberto D'Aversa commenta il k.o. della sua squadra.caption id="attachment 716363" align="alignnone" width="1024" D'Aversa (getty images)/captionLE PAROLE DI D'AVERSARoberto D'Aversa analizza i motivi della sconfitta rimediata dal Parma contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo partiti benissimo, siamo passati in vantaggio poi siamo stati rimontati. Ci sono momenti in cui ha fatto meglio il Milan e in altre abbiamo fatto meglio noi. Per quanto riguarda le reti incassate, in tre potevano uscire su Kessie e non abbiamo portato pressione. Su palla inattiva prima del lockdown difficilmente prendevamo gol. Sono cose che vanno migliorate, come la fame calcistica di portare a casa un ... Leggi su itasportpress

