Paolo Cascio ultimo acquisto di Taranto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Taranto- La Prisma Taranto Volley rende noto l'ingaggio, per la prossima stagione sportiva, dell'atleta Paolo Cascio, classe 1998. LA CARRIERA- Il giovane schiacciatore, nativo di Salemi, giunge in ... Leggi su corrieredellosport

Il giovane schiacciatore, nativo di Salemi, giunge in riva allo Ionio dopo la sua prima esperienza nel campionato di Serie A2 con la maglia della BCC Castellana Grotte. La carriera di Cascio inizia in ...La Prisma Taranto Volley rende noto l’ingaggio, per la prossima stagione sportiva, dell’atleta Paolo Cascio, classe 1998. Il giovane schiacciatore, nativo di Salemi, giunge in riva allo Ionio dopo la ...