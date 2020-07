Naya Rivera, la sua esperienza traumatica sul set, da bambina (Di mercoledì 15 luglio 2020) La protagonista di Glee, Naya Rivera a quattro anni recitò nella serie The Royal Family dove visse un'esperienza traumatica che ha ricordato per sempre. Naya Rivera raccontò di aver vissuto un'esperienza drammatica sul set della serie The Royal Family. L'attrice - morta per annegamento lo scorso 8 luglio - durante una pausa stava provando le battute con Redd Foxx quando l'attore ebbe un infarto e le morì davanti. Naya all'epoca aveva solo quattro anni. Naya Rivera è entrata nel mondo dello spettacolo da piccola, come ha raccontato nella sua autobiografia "Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up". La sua prima esperienza sul set risale agli inizi degli anni novanta ... Leggi su movieplayer

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - SkyTG24 : Ryan Murphy e il cast di Glee creano un fondo per il college per il figlio di Naya Rivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - OfHeartbeats : RT @fuoridalcielo: Eccoci qua con pezzi di Naya Rivera A THREAD??? Vi prego non fatelo floppare e cerchiamo di portare in tendenza Naya e… - IfIreallyknewme : RT @saradcroberts: Ryan Murphy, il creatore della serie “Glee”, ha pagato il tributo per Naya Rivera e in più ha anche creato un fondo per… -