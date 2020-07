Lombardia, stop a obbligo mascherina all’aperto (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – stop all’obbligo di mascherine all’aperto in Lombardia. Lo ha stabilito una nuova ordinanza, valida da oggi e fino al 31 luglio, firmata dal presidente della Regione, Attilio Fontana. Si potrà dunque girare senza mascherine ma solo se sarà mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone: rimane l’obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Leggi su quifinanza

