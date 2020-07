Link University, perquisizioni e 14 indagati. “Simulazione di progetti di ricerca per ottenere crediti fiscali” (Di mercoledì 15 luglio 2020) A maggio si erano chiuse le indagini sui presunti “esami facili”, con l’iscrizione nel registro degli indagati di 71 persone. Ma ora per la Link Campus University di Roma, ente presieduto dall’ex ministro Vincenzo Scotti (foto) si apre un nuovo fronte di inchiesta: la Guardia di Finanza sta eseguendo una serie di perquisizioni e acquisizioni di atti nella sede dell’ateneo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Roma in cui sono indagati a vario titolo 14 persone in rapporti diretti e indiretti con l’istituto. Dall’inchiesta, secondo quanto si apprende, emergerebbe che la Link e il ‘Consortium for research on intelligence and security services‘ avrebbero simulato l’esecuzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

