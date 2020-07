Latina. Prende a bastonate e minaccia con un fucile subacqueo due 26enni di Ardea, poi aggredisce i carabinieri: denunciato 40enne (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ha dato il “meglio di sé” il 40enne che questa notte, intorno alle ore 2:30, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, Resistenza a Pubblico Ufficiale e Porto di armi od oggetto atti ad offendere. L’uomo, residente a Marino, si trovava a Latina, dove, per motivi non specificati, iniziava una discussione con due 26enni di nazionalità marocchina residenti ad Ardea. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve: la lite è infatti degenerata subito e il 40enne ha iniziato a colpire il primo straniero con un bastone in legno, per poi minacciare entrambi brandendo un “fucile da pesca subacqueo”. Sul posto sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

I programmi malevoli creati dai criminali informatici brasiliani, a lungo considerati come alcuni dei più creativi ideatori di malware, hanno iniziato a circolare oltre i confini del loro Paese. Secon ...

Latina Bene Comune: “Così vogliamo rendere la spiaggia più sicura e accessibile”

Latina – Ieri, martedì 14 luglio, in Commissione Trasporti e Sicurezza del Comune di Latina si è discusso sulla Marina di Latina. “Il focus principale – ha spiegato Maria Grazia Ciolfi, delegata alle ...

