La Spezia. L’Assessore Giorgi incontra i dirigenti scolastici delle Scuole Statali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Necessità di nuovi arredi e recupero di spazi per uso didattico per garantire una maggiore sicurezza ai bambini e al personale scolastico. È quanto emerso stamani dall’incontro dell’Assessore all’Istruzione Giulia Giorgi con i dirigenti scolastici delle Scuole Statali Isa 1, 2, 4, 5, 7 e 8 in vista del nuovo anno scolastico che risentirà della normativa anti-Covid imposta dal Governo. “Non possiamo aspettare il Governo per organizzare l’apertura delle Scuole a settembre, che ancora non ha definito le linee guida né ha stanziato i fondi per la ristorazione scolastica e il trasporto scolastico, per questo abbiamo fatto uno scatto in avanti incontrando i dirigenti ... Leggi su laprimapagina

