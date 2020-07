In Lombardia 63 positivi e 5 deceduti In Bergamasca 15 nuovi casi - I dati (Di mercoledì 15 luglio 2020) Con 10.426 tamponi effettuati, sono stati 63 i casi positivi di Covid registrati in Lombardia, di questi 11 a seguito di test sierologici e 12 «debolmente positivi», Sono stati 475 i guariti, ed è ancora scesa il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono 23 (-4), aumenta leggermente invece il numero di ricoveri negli altri reparti (177, uno più di martedì). I decessi sono stati 5 per un totale complessivo che sale a 16.765. Fra i nuovi positivi, 18 si sono registrati a Milano (di cui 10 in città), 15 a Bergamo e 8 a Brescia. Leggi su ecodibergamo

