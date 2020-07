Imprenditore italiano ucciso in Namibia, indagini in corso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Imprenditore italiano ucciso in Namibia. Il 52enne era in Africa da tanti anni. Ipotesi rapina. ROMA – Imprenditore italiano ucciso in Namibia nella serata di martedì 14 luglio 2020. Secondo un prima ricostruzione citata da La Repubblica, il 52enne della provincia di Bergamo sarebbe morto a colpi di machete e coltelli durante la rapina forse per un cellulare. Sono in corso tutte le indagini per cercare di risalire all’identità degli aggressori. Le testimonianze parlano di giubbotti neri e di una fuga a piedi con il telefonino della vittima. La Farnesina ha attivato i contatti con l’ambasciata italiana per avere tutte le informazioni del caso. Imprenditore ... Leggi su newsmondo

