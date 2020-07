Il surreale intervento della deputata M5S Piera Aiello: “Ebrei fortunati a morire ad Auschwitz” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ci sono diverse considerazioni da fare a proposito delle dichiarazioni della deputata M5S Piera Aiello, protagonista di uno scivolone evidentemente evitabile il 15 luglio a proposito degli ebrei deportati ad Auschwitz. Il nostro compito, in primis, è riportarvi se siano vere alcune sue dichiarazioni, in quanto è questo il nostro compito principale in seguito alle segnalazioni che ci sono arrivate. Compito talvolta ingrato, ma come osservato mesi fa a proposito di una vicenda non così diversa da quella odierna, come non mai doveroso. La frase infelice della deputata M5S Piera Aiello sugli ebrei fortunati a morire ad Auschwitz Insomma, se da un lato bisogna parlare di notizia vera a proposito di ... Leggi su bufale

fattoquotidiano : L’intervento surreale del leghista Giglio Vigna sull’Ue, tra “San Michele col diavolo” e “il dragone cinese”: “Il n… - Antonio05849523 : RT @fattoquotidiano: L’intervento surreale del leghista Giglio Vigna sull’Ue, tra “San Michele col diavolo” e “il dragone cinese”: “Il nost… - 19marino74 : RT @fattoquotidiano: L’intervento surreale del leghista Giglio Vigna sull’Ue, tra “San Michele col diavolo” e “il dragone cinese”: “Il nost… - DarioPanzac89 : RT @fattoquotidiano: L’intervento surreale del leghista Giglio Vigna sull’Ue, tra “San Michele col diavolo” e “il dragone cinese”: “Il nost… - ZenatiDavide : L’intervento surreale del leghista Giglio Vigna sull’Ue, tra “San Michele col diavolo” e “il dragone cinese”: “Il n… -

Ultime Notizie dalla rete : surreale intervento L’intervento surreale del leghista Giglio Vigna sull’Ue, tra “San Michele col… Il Fatto Quotidiano La ‘surreale’ reunion dei Black Sabbath al Live Aid nelle parole di Tony Iommi

Era dal 1978 che il quartetto non appariva insieme su un palco. Il chitarrista della band ricorda quel momento in occasione del trentacinquennale del Live Aid, caduto ieri. Ieri è scoccato il trentaci ...

Ecobonus e superbonus, Confartigianato: “Bene, ma serve chiarezza e tutela per imprese locali”

“Come Confartigianato Grosseto abbiamo accolto positivamente la promessa contenuta nel decreto Rilancio che ha introdotto nuove importanti casistiche per la detrazione fiscale degli interventi da eseg ...

Era dal 1978 che il quartetto non appariva insieme su un palco. Il chitarrista della band ricorda quel momento in occasione del trentacinquennale del Live Aid, caduto ieri. Ieri è scoccato il trentaci ...“Come Confartigianato Grosseto abbiamo accolto positivamente la promessa contenuta nel decreto Rilancio che ha introdotto nuove importanti casistiche per la detrazione fiscale degli interventi da eseg ...