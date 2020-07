Il deus ex machina non c'è. Il pasticcio su Autostrade (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nell’antico teatro greco, a volte era una circostanza imprevedibile o l’intervento inaspettato di un soggetto esterno - il deus ex machina - a risolvere una situazione ingarbugliata, a sciogliere un dilemma. è quel che è accaduto nel corso della riunione (ancora una volta) notturna del Consiglio dei Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : La notte non porta consiglio. Soluzione tardiva, presa con la pistola alla tempia del concessionario. Servono cresc… - stefanovisalli : @AndreaCrovetto @Adriano_Pezza @davcarretta Le “riforme” in EU sono un codename per riduzione salari e taglio spesa… - carstairsjem : Me lo sentivo nelle ossa che sarebbe arrivata Claudia da brava deus ex machina. Da una parte poteva essere solo lei… - giovannibracal2 : Sabry ..hai detto la puttanata del secolo...Tu saresti la Deus Ex MAchina della prova costume...a meno che sia il c… - benevenutocell1 : @Arturo_Parisi @StartMagNews Che lei retwitti le idiozie del ridens Zingaretti lo vedo come un insulto alla sua int… -

Ultime Notizie dalla rete : deus machina Il deus ex machina non c'è. Il pasticcio su Autostrade Il Foglio Oggi uno spettacolo in ricordo di Corsini morto a giugno

L’iniziativa servirà anche a raccogliere fondi necessari a costruire una statua in memoria del deus ex machina del Campionato della Bugia Le Piastre Uno spettacolo per ricordare “Gianco” all’interno d ...

Matrix, dove si trovava davvero la Città delle Macchine?

Gran parte della battagli di Neo per salvare l'umanità si svolge nel Matrix ma, un ruolo di fondamentale importanza è ricoperto della Città delle Macchine situata certamente nel mondo fisico, dove tut ...

L’iniziativa servirà anche a raccogliere fondi necessari a costruire una statua in memoria del deus ex machina del Campionato della Bugia Le Piastre Uno spettacolo per ricordare “Gianco” all’interno d ...Gran parte della battagli di Neo per salvare l'umanità si svolge nel Matrix ma, un ruolo di fondamentale importanza è ricoperto della Città delle Macchine situata certamente nel mondo fisico, dove tut ...