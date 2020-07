Elisabetta Canalis nel mare della Sardegna (Di mercoledì 15 luglio 2020) Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna, l’estate 2020 può iniziare! L’ex velina e la figlia Sykler hanno lasciato Los Angeles per trascorrere le vacanze dove Elisabetta è cresciuta: ad Alghero e dintorni. Giusto in tempo per un tuffo e per adottare un nuovo cane, che si aggiunge alla famiglia. «Vi presento Nello, il nuovo membro della famiglia che va ad aggiungersi a Mia e Megan. Nello è stato abbandonato ( e investito) ai tempi della quarantena per il COVID, qui in Sardegna», fa sapere via social, «Adottare è bellissimo!». Leggi su vanityfair

