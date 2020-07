Crotone-Salernitana: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per la 35esima giornata di Serie B si affrontano, venerdì 17 luglio, Crotone e Salernitana. I calabresi, secondi con cinque punti di vantaggio sulla sulla terza in classifica, vogliono altri tre punti per avvicinarsi ancora di più alla Serie A. Dall’altra parte, i granata, reduci dalla netta vittoria casalinga contro il Cittadella, sono in piena corsa per i playoff e cercano continuità. Qui Crotone Stroppa conferma la stessa formazione che ha battuto il Pordenone con Cordaz in porta, Curado, Golemic e Cuomo inndifesa. A centrocampo, Gerbo, Benalis, Barberis, Zanellato e Molina. In attacco, Messias e Simy. Qui Salernitana Ventura schiererà la formazione migliore con Micai tra i pali, Aya, Migliorini e Jarozinskj in difesa. A centrocampo, Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, ... Leggi su sport.periodicodaily

Sono state rese note le designazioni in vista delle gare della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, in programma domani. Gare in programma alle 21, tranne l'anticipo Pescara-Frosinone.

