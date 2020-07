Come sorelle, la seconda puntata: trama e streaming (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 15 luglio 2020, su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Come sorelle, la nuova serie tv turca proveniente da Star Tv, la stessa televisione che in passato ha mandato in onda successi Come Cherry Season e Bitter Sweet. In questo caso, la serie è un family drama ricco di misteri che ruotano intorno alle tre protagoniste, tre sorelle che non sapevano l’una dell’esistenza dell’altra. Nel cast della serie compaiono, tra gli altri, Sevda Erginci (İpek), Melis Sezen (Deren), Elifcan Ongurlar (Çilem), Özge Özacar (Azra) e Yurdaer Okur (Tekin). Come sorelle, la seconda puntata Il mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge nella villa Sinan (Seçkin ... Leggi su ascoltitv

QuiMediaset_it : Al via domani sera in prima tv assoluta su #Canale5 #ComeSorelle - Sangreitaliana2 : RT @fanpage: cosa vediamo stasera in tv? #15luglio - fanpage : cosa vediamo stasera in tv? #15luglio - CorriereCitta : Come Sorelle, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi #ComeSorelle - byizhmash : @re_assoluto @TaniuzzaCalabra Vero, mio nonno ha iniziato a lavorare nei campi con le sue 4 sorelle a 8 anni e pren… -