Carabiniere picchiato a sangue dagli immigrati: non ha diritto neanche a 30 euro di indennità (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pestato da un gruppo di otto stranieri e finito in ospedale in codice giallo per aver cercato di sedare una rissa in un bar di Milano, un maresciallo dei carabinieri del III Reggimento Lombardia non ha ricevuto nello stipendio alcun tipo di risarcimento dall’Arma per quell’intervento che a lui è costato caro. Formalmente non era in servizio e quindi, per l’Arma, dal punto di vista della retribuzione, è come se nulla fosse accaduto. Una vicenda giudicata inaccettabile dal Nuovo sindacato carabinieri, che ha scritto al Comando generale. Il sindacato ha spiegato, infatti, che seppure quella sera del 21 giugno il militare non era “comandato in servizio”, andava comunque considerato tale dal momento che si è fatto avanti qualificandosi per riportare la calma. La denuncia del sindacato Il sindacato, che spesso si ritrova a denunciare casi di ... Leggi su secoloditalia

