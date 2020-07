Capelli con nodi | Accorgimenti semplici per districarli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Capelli con nodi? E’ capitato almeno una volta nella vita di ogni donna avere i Capelli con nodi e arruffati. Scopriamo come districarli in poco tempo. Tante donne hanno problemi con i Capelli perchè si annodano e arruffano, soprattutto quelle che hanno i Capelli ricci e mossi. I nodi ai Capelli sono un problema abbastanza … L'articolo Capelli con nodi Accorgimenti semplici per districarli è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Dalla forma della pancia della mamma, capace di rivelare il sesso del nascituro, alla possibilità di restare incinta dopo un tuffo in piscina. "Le bufale sulla gravidanza sono le più numerose e diffus ...

Selena Gomez nel nuovo video “Past Life”: il beauty look (minimale) stile quarantena

In queste ore il web è in fermento, Selena Gomez ha appena lanciato il video di Past Life girato durante la quarantena. E colpisce subito il beauty look della cantante, un inno allo stile minimale da ...

Dalla forma della pancia della mamma, capace di rivelare il sesso del nascituro, alla possibilità di restare incinta dopo un tuffo in piscina. "Le bufale sulla gravidanza sono le più numerose e diffus ...