Bologna-Napoli, Gattuso: “Bologna meglio di noi, passo indietro della squadra” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gennaro Gattuso dopo Bologna-Napoli Al termine del delundente pareggio ottenuto contro il Bologna, Gennaro Gatto... L'articolo Bologna-Napoli, Gattuso: “Bologna meglio di noi, passo indietro della squadra” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Napoli 1-1, rete di Barrow M. (BOL) - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - AlbertoLaudati : @Torrenapoli1 Anche io credevo, invece è calato il Napoli è il Bologna è cresciuto nel 2 tempo fisicamente Stanno… - DiMarzio : #SerieA, #Napoli | Le parole di #Gattuso dopo il pareggio con il #Bologna -