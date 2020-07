BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 16 luglio 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 16 luglio 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim e Franzi diventano una coppia!Ridge (Thorsten Kaye) pensa che Thomas (Matthew Atkinson) sia maturato e che possa rendere felice Hope (Annika Noelle). Emma (Nia Sioux) cerca di raggiungere la proprietà di Brooke (Katherine Kelly Lang) in auto. Thomas le va dietro con la propria. L’alta velocità dell’inseguimento e il tentativo di scrivere un messaggio a Hope con il cellulare portano Emma ad uscire di strada. Thomas si limita ad osservare da lontano mentre in fondo al burrone l’impatto è fatale per Emma. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo ... Leggi su tvsoap

