Autostrade, evitata la revoca, così cambia la concessione. Benetton esce, Cdp primo socio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Consiglio dei ministri nella notte per esaminare il dossier Autostrade. In dirittura un’intesa. Mandato al Mit e al Mef per chiudere. L’ingresso di altri investitori per far scendere la quota di Benetton sotto il 10% e la quotazione in Borsa della società Leggi su corriere

gar_fal : Quindi su #Autostrade hanno parlato a vanvera. Ancora una volta è stato fatto il contrario di ciò che i grillini (e… - IlTorvoOculista : Bisognerebbe conoscere bene le clausole del contratto che lega Autostrade (e indir. Atlantia) allo Stato. Pensare c… -