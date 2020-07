Anziano muore da solo in casa: al suo funerale non si presenta nessuno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il giorno del suo funerale non si è presentato nessuno. E’ la storia raccontata dalla Caritas Diocesi di Roma che aveva conosciuto l’uomo nei giorni del lockdown. Il giorno del suo funerale non si è presentato nessuno…Abbiamo conosciuto Ettore il 26 febbraio e qualche settimana… Gepostet von Caritas Diocesi di Roma am Montag, 13. Juli 2020 Una storia di solitudine «Abbiamo conosciuto Ettore il 26 febbraio e qualche settimana dopo è iniziata l’emergenza Covid-19 con relativo lockdown. Durante quell’incontro ci ringraziò della visita ma ribadì più volte di non aver bisogno di nulla e di essere in grado di cavarsela da solo. Non ci siamo arresi e la settimana ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anziano muore da solo in casa: al suo funerale non si presenta nessuno - aleLand03 : RT @romatoday: roma Anziano muore in casa, nessuno al suo funerale: il dramma della solitudine di Ettore - lavocedelne : Lamon, escursionista precipita per un centinaio di metri: muore sul Coppolo. Tragedia anche a Rocca Pietore… - Dianaloriginale : Situazione affitti in Giappone: alcuni non affittano case agli animali, altri se hai anziani che vivono con te...se… - RediStefano : @SebCochard_11 Condoglianze Sebastien. Dicono che quando un anziano muore e come se bruciasse una biblioteca. Hanno ragione. -