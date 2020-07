Zaky e gli altri: l'ombra lunga del sistema di repressione in Egitto (Di martedì 14 luglio 2020) Il regime del Cairo usa la carcerazione preventiva come arma impropria. Confermata il rinnovo per altri 45 giorni la detenzione dello studente in galera da febbraio per propaganda sovversiva Leggi su tg.la7

Loreta62267450 : RT @galatacla: Non solo sul caso Zaky, tanta gente dovrebbe aprire gli occhi e, eventualmente, chiudere un po' più la bocca! Grazie a @maur… - VittorioPalumbo : RT @galatacla: Non solo sul caso Zaky, tanta gente dovrebbe aprire gli occhi e, eventualmente, chiudere un po' più la bocca! Grazie a @maur… - ottosette56 : RT @galatacla: Non solo sul caso Zaky, tanta gente dovrebbe aprire gli occhi e, eventualmente, chiudere un po' più la bocca! Grazie a @maur… - galatacla : Non solo sul caso Zaky, tanta gente dovrebbe aprire gli occhi e, eventualmente, chiudere un po' più la bocca! Grazi… - infoitinterno : Nuova udienza per Zaky.. Gli avvocati 'Liberatelo' -