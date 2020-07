Xbox Series X e la Velocity Architecture spiegata in un nuovo trailer (Di martedì 14 luglio 2020) Il design di Velocity Architecture presente all'interno di Xbox Series X dovrebbe consentire una dimensione del download di giochi più contenuti, riduzione della velocità di caricamento e teoricamente consente alla console di raggiungere prestazioni superiori a quanto ci si aspetta dal suo hardware.In un post su Xbox Newswire, Jason Ronald, Director of Program Management di Xbox Series X, ha spiegato come le soluzioni di Velocity Architecture lavorino a fianco del processore della console per offrire enormi miglioramenti rispetto alla tecnologia attuale e persino su ciò che ci si poteva aspettare originariamente dai componenti base. Come dice Ronald: "Se il nostro processore progettato su misura è al centro ... Leggi su eurogamer

RobyRoby27 : Non lo so se riusciranno mai a produrre un badge più brutto di quello per ottimizzazione di Xbox Series X - xbox_series : le premesse per sfruttarla al massimo ci sono tutte,il tempo secondo me ci fara' raccogliere bei frutti???? - GamingTalker : Xbox Velocity Architecture, Microsoft parla del cuore di Xbox Series X e dei suoi quattro componenti principali… - infoitscienza : Xbox oltre Xbox Series X e le console: Phil Spencer guarda a Project xCloud per superare un mercato 'limitato' - zazoomnews : Xbox Series X allevento Xbox Games Showcase con il primo gioco di The Initiative tra i probabili protagonisti -… -