WhatsApp down. Ecco cosa sta succedendo. (Di martedì 14 luglio 2020) WhatsApp down in questo momento in diverse parti del mondo. L'app di messaggistica istantanea sembra non funzionare, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi agli utenti. Le segnalazioni sono già numerose, con l'hashtag #WhatsappDown in tendenza sui social. Problemi vengono riscontrati anche nell'accesso a WhatsApp Web, la versione da fisso dell'ormai indispensabile app di proprietà di Facebok. Da mobile appare invece il messaggio «controllo nuovi messaggi in corso», che impedisce l'invio e la ricezione di messaggi. Secondo il sito Down Detector, che raccoglie le segnalazioni inerenti i malfunzionamenti delle principali app, WhatsApp sta dando problemi agli utenti in Europa, Italia inclusa, e in diverse zone del Nord e Sud America. Foto: google WhatsApp down. Ecco cosa ... Leggi su howtodofor

shalalaub : Io già incazzata con il tipo perché non mi risponde e invece c’è whatsapp down. Ah ecco - c0rcordivm : ah ma c'è whatsapp down ecco perchè parlavo solo io sul gruppo -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp down Ecco