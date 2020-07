VOTA ANTONIO (Di martedì 14 luglio 2020) Nessuno discute che ANTONIO Conte sia un grande allenatore, lo ha dimostrato nel corso della sua carriera. Qui si discute un’altra cosa, ovvero che lo stesso ANTONIO Conte non abbia dato all’Inter quella continuità necessaria che tutti avrebbero preteso da lui. Quando prendi un allenatore, gli metti sotto il naso un contratto triennale da 12 milioni netti a stagione, lo accontenti il più possibile sul mercato, cosa ti aspetti se non almeno la conquista di un titolo? Bene, per quello l’Inter è ancora in tempo: ha ormai bucato la corsa scudetto, è uscita prematuramente dalla Champions contro le riserve del Barcellona, si è fumata la Coppa Italia, collezione di incompiute. La vittoria in rimonta di ieri sul Toro è un bel modo di ripartire e di farsi trovare pronti per l’epilogo della ... Leggi su alfredopedulla

lucabattanta : RT @RM_marco01: @valy_s @Luca_Mussati @lucabattanta @AndFranchini @antonio_bordin @evavola @LucaSucci @4everAnnina @CesareOrtis @ZampieriCh… - RM_marco01 : @valy_s @Luca_Mussati @lucabattanta @AndFranchini @antonio_bordin @evavola @LucaSucci @4everAnnina @CesareOrtis… - stefaniaconti : @antonioripa @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW @AurelianoStingi @Doom3Gloom @bicidiario @merlinoontheweb… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Clientelismo,Raccomandazioni.E dura da estirpare.Quando si vota nei paesi cosa succede?Chi non ha lavoro dove va? Dall… - GiuseppeRenzi3 : @fasulo_antonio Uomo tutto d'un pezzo, con la testa sempre a pensare al suo lavoro come poter migliorare un' Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : VOTA ANTONIO VOTA ANTONIO alfredopedulla.com Brusciano Leadership comunale di Sindaci, Potestà e Commissari dal 1861 al 2020. (Scritto da Antonio Castaldo)

Brusciano ed i suoi oltre 16.000 abitanti, è compreso nel territorio della Città Metropolitana di Napoli di cui fanno parte 92 Comuni, con complessivi tre milioni e più di abitanti, su una superficie ...

Brusciano ed i suoi oltre 16.000 abitanti, è compreso nel territorio della Città Metropolitana di Napoli di cui fanno parte 92 Comuni, con complessivi tre milioni e più di abitanti, su una superficie ...