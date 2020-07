Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 18:15 (Di martedì 14 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI VALLELATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA CODE A TRATTI PER LAVORI SU VIA DEI CASTELLI RomaNI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCENDIO ALTEZZA USCITA CASALE LUMBROSO NEI DUE SENSI DI MARCIA E CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SULL’ARDEATINA CODE TRA IL RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE FALCOGNANA A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CI SONO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBLITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai