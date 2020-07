Udinese-Lazio, Inzaghi: “Stiamo attraversando un momento particolare” (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Udinese-Lazio: “Sono convinto che faremo una grande prestazioni”. ROMA – Ripartire. E’ questa la parole d’ordine di Simone Inzaghi alla vigilia di Udinese Lazio. Il tecnico biancoceleste ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club per presentare la delicata trasferta in Friuli. “Nell’ultimo allenamento ho visto la squadra compatta – ha affermato Inzaghi – sono convinto che faremo una grande prestazione anche se non sarà una partita semplice. Affrontiamo una compagine che ha un ottimo allenatore e tanti bravi calciatori con la classifica che è bugiarda. Stanno attraversando un buon momento di forma e ... Leggi su newsmondo

