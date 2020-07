Star Wars, in arrivo su Disney+ una nuova serie animata sui cloni: The Bad Batch (Di martedì 14 luglio 2020) Nel 2021 arriverà una nuova serie animata prodotta dalla Lucasfilm: Star Wars: The Bad Batch Leggi su it.mashable

StarWarsIT : Appena annunciata Star Wars: The Bad Batch, una nuovissima serie originale animata @DisneyPlusIT prodotta da Lucas… - tuttocartoni : #StarWars: The Bad Batch una nuovissima serie animata targata #Lucasfilm debutterà su Disney+ nel 2021… - MashableItalia : Star Wars, in arrivo su Disney+ una nuova serie animata sui cloni: The Bad Batch - AlexCrisetti : RT @DisneyPlusIT: È arrivata la cavalleria! Appena annunciata Star Wars: The Bad Batch, una nuovissima serie originale animata #DisneyPlus… - Notiziedi_it : Star Wars The Bad Batch su Disney+, la nuova serie animata dai produttori di The Mandalorian e The Clone Wars -