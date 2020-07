Somalia, i governatori: “Presto per le elezioni a suffragio universale” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – La Somalia non è ancora pronta per organizzare elezioni a suffragio universale secondo il principio “una testa, un voto”, a causa di limiti di natura logistica e assenza delle condizioni di sicurezza necessarie. Questa la linea dei governi di cinque Stati federali del Paese africano, che hanno espresso la loro posizione al termine di una due giorni di riunioni nella città di Dhusamareb. Da oltre 50 anni il presidente somalo viene eletto dal Parlamento, a sua volta selezionato da un consiglio di rappresentanti comunitari. Secondo i governatori degli Stati di Galmudug, Puntland, Jubbaland, Hirshabelle e South West, si legge in una nota congiunta, non è ancora giunto il momento di adottare un sistema elettorale basato sul suffragio universale. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Somalia governatori Farmajo riconosce Madobe e Al Shabab riconosce la scienza articolo21