Soap Opera DayDreamer: anticipazioni martedì 14 Luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Eccoci di nuovo cari lettori per le nuove anticipazioni della Soap Opera DayDreamer relativa alla puntata di martedì 14 Luglio. Ci eravamo lasciati con l’arrivo di Levent, creduto erroneamente da Sanem l’albatros, ma che in realta sappiamo sia Can. Can invece è geloso di Sanem e non riesce proprio a vederla insieme a Levent, e per questo motivo sbatte gli ogetti e si arrabbia con Sanem. I due innamorati così litigano ma nessuno dei due fa il primo passo per avvicinarsi in modo più chiaro e sincero. Leggi anche: Soap turca Day Dreamer: anticipazioni lunedì 13 Luglio 2020 Soap Opera DayDreamer: un vero successo di pubblico La storia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

needybrinaxsos : @babypumpkinpie mi sto seguendo tutto il drama come se fosse LA peggio soap opera - prefensii : soap opera di prima serata - robsalnitro : Kabir Bedi, Sandokan. Poi apparì in una soap opera. ?? #techetechete - massimo0123456 : @Elena230 @LMacahan Si, una specie di soap opera???? - negri_jenny : Autori carissimi ripetete insieme a me: un fratello gemello solo nelle soap opera latine, un fratello gemello solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Soap Opera Beautiful: la vera casa della soap opera più vista al mondo Style24 Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas chiede a Hope di Sposare suo padre, Thomas!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 luglio su Canale 5 (da lun. Emma però gli sfugge e si mette al volante della sua auto per raggiungere… Leggi ...

Un Posto al Sole la soap di Rai 3 torna in onda da lunedì 13 luglio, le anticipazioni

Un Posto Al Sole le nuove puntate dal 13 luglio con le misure anti-Covid. Le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 luglio Un Posto al Sole torna in onda. L’amata soap opera di Rai 3 torna in tv da ...

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 luglio su Canale 5 (da lun. Emma però gli sfugge e si mette al volante della sua auto per raggiungere… Leggi ...Un Posto Al Sole le nuove puntate dal 13 luglio con le misure anti-Covid. Le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 luglio Un Posto al Sole torna in onda. L’amata soap opera di Rai 3 torna in tv da ...