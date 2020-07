Segnalato l’arrivo di EMUI 10.1 su Huawei Mate 20 in Italia dal 14 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Ci sono alcune importanti segnalazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 14 luglio a proposito di uno smartphone molto popolare in Italia, come nel caso del tanto chiacchierato Huawei Mate 20. Dopo avervi parlato di un nuovo ritardo per il rilascio dell'aggiornamento con EMUI 10.1 a bordo di un dispositivo che in quasi due ha fatto registrare interessanti dati sulle vendite, è importante annotare i primi riscontri da parte di coloro che hanno ricevuto la notifica per procedere con il download via OTA. L'ultimo feedback risale a pochi giorni fa, quando in Italia è stata notata una nuova patch ancora ferma a EMUI 10, come riportato con l'approfondimento in questione. Una vicenda curiosa, soprattutto se pensiamo che molti altri device concepiti dal ... Leggi su optimagazine

