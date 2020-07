Scuola, la diocesi di Roma mappa spazi parrocchiali e aule catechismo per gli istituti (Di martedì 14 luglio 2020) Le chiese della capitale aprono le porte alle scuole. Nel momento in cui i presidi sono alla ricerca di spazi per far fronte alle indicazioni imposte dal ministero dell’Istruzione e dal Comitato tecnico scientifico, la diocesi di Roma tende una mano agli istituti mettendo a disposizione spazi parrocchiali e aule del catechismo. Un aiuto non da poco visto che in alcune scuole, nonostante il distanziamento di un metro statico, fanno fatica a mantenere intatte le classi. A rispondere all’appello del mondo dell’istruzione è il segretario generale del Vicariato, monsignor Pierangelo Pedretti con una lettera inviata a tutti i parroci della diocesi: “Seguendo le indicazioni del nostro cardinale vicario, abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

