Rodrigo Alves, l’ex Ken umano adesso è Jessica: “Voglio diventare mamma” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lo scorso gennaio Rodrigo Alves ha fatto coming out e ha detto di non essere un Ken umano, ma una Barbie. Negli ultimi mesi Roddy (così aveva deciso di farsi chiamare) si è sottoposta a diversi interventi, tra cui la femminilizzazione facciale. adesso in un’intervista rilasciata al The Morning, Roddy ha detto di chiamarsi Jessica Alves ed ha anche rivelato di voler diventare madre. La ‘Barbie’ spera di incontrare l’uomo giusto con il quale creare una bella famiglia. “Essere una donna è nella mia anima, nella mia essenza e nel mio cervello. Non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i miei desideri e i miei sentimenti di essere umano dovrebbero essere ... Leggi su bitchyf

