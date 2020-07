Restituita alla Francia la "ragazza in lutto" di Banksy rapita al Bataclan (Di martedì 14 luglio 2020) Dodici arresti sono scattati in Francia in seguito al ritrovamento dell'opera in una soffitta in Abruzzo, realizzata su una porta di emergenza della discoteca parigina dopo la strage del 2015. In Italia restano due indagati per ricettazione Leggi su repubblica

pierofassino : Il Presidente #Mattarella e il Presidente sloveno #Pahor insieme a onorare le vittime italiane delle foibe di… - tusciaweb : Restituita alla Francia la porta di Banksy, ricordo delle vittime del Bataclan Roma - Tornerà a casa, nella sua P… - Maxbar65Massimo : RT @pierofassino: Il Presidente #Mattarella e il Presidente sloveno #Pahor insieme a onorare le vittime italiane delle foibe di #Basovizza… - ArteMagazine : Restituita alla Francia la porta di Banksy, ricordo delle vittime del Bataclan - Notiziedi_it : Palazzo Farnese, restituita alla Francia la ‘ragazza triste’ di Banksy, l’opera rubata al Bataclan di Parigi -