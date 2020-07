Pubblica sicurezza, troppi episodi di “malalegalità”: ora Lamorgese cambi la classe dirigente (Di martedì 14 luglio 2020) Fa bene la Ministra dell’interno Lamorgese ad evocare il cosiddetto ‘autunno caldo’ per gli effetti post Covid-19 che, a settembre-ottobre, andranno a sovrapporsi alla già dilagante crisi economico-sociale che negli ultimi anni ha attanagliato il nostro Paese, ma anche gran parte dell’Europa. Fa bene pure a lanciare l’allarme, sia per i reiterati attacchi alle Forze dell’ordine da parte di frange estremistiche di destra e sinistra, sia per le minacce anarco-insurrezionaliste, ma anche per il preoccupante stato di pre-rivolta delle masse indebolite a causa delle conseguenze nefaste del lungo lockdown, ciò che peraltro ricorda molto il clima di avversione all’Ancien Régime antefatto della Rivoluzione francese o anche solo dell’assalto ai forni all’epoca della peste a Milano. La Ministra giustamente ... Leggi su tpi

