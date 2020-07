Pierluigi Diaco scivola sul congiuntivo in diretta: lo sfottò di Mauro Mazza (Di martedì 14 luglio 2020) E’ un momento a dir poco sopra le righe per Pierluigi Diaco, finito suo malgrado sotto la lente d’ingrandimento del pubblico e dei media in seguito ad una serie di uscite forse esagerate anche per gli standard televisivi. Al già fumantino personaggio portato in scena alla conduzione di Io e Te, il presentatore ha unito negli ultimi tempi una piccola querelle a distanza con l’amico e collega Alberto Matano; al centro della discussione, il presunto atteggiamento maschilista tenuto da Matano nei confronti della compagna di set e studio Lorella Cuccarini. Il caos seguito al piccolo scontro verbale tra i due fu tale da spingere Diaco ad abbandonare i social media. Scivolone di Pierluigi Diaco durante l’intervista a Corinne Clay: se ne accorge subito Mauro ... Leggi su velvetgossip

