Napoli, agente Osimhen: «Colpito da club e città» (Di martedì 14 luglio 2020) L’agente di Victor Osimhen ha commentato la visita a Napoli dell’attaccante del Lille: le sue dichiarazioni Osita Okolo, membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha parlato a TMW della visita a Napoli dell’attaccante classe ’98 del Lille. «Victor è molto interessato al progetto del Napoli, posso dirvi solo questo. Gli è piaciuta la visita alla città e ha avuto ottime impressioni durante l’incontro con l’allenatore e la dirigenza. Vediamo cosa succede, il Napoli lo ha Colpito». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AlfredoPedulla : #Osimhen: il #Napoli fa sul serio da due mesi, non da oggi o da ieri. Domani conference call per possibili novità s… - marcoconterio : ?? L'agente di #Osimhen del #LOSC a @TuttoMercatoWeb 'Stregato dal #Napoli'. La trattativa è entrata nella fase decisiva. - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: CAPUTO - L'agente: 'Napoli? Non so, sta benissimo al Sassuolo' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CAPUTO - L'agente: 'Napoli? Non so, sta benissimo al Sassuolo' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CAPUTO - L'agente: 'Napoli? Non so, sta benissimo al Sassuolo' -