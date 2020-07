Mourinho: “Decisione del Tas sul City una vergogna. Perché 10 milioni di multa?” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa a proposito della sentenza del Tas che ha di fatto ribaltato le decisioni della Uefa in merito alla partecipazione del City alla prossima Champions League. Ecco le parole del tecnico: “È una decisione vergognosa perché se il City non è colpevole, allora non viene sanzionato con 10 milioni di euro. Se non sei colpevole non dovresti avere una multa. Se sono colpevoli anche la decisione è vergognosa perché avrebbero dovuto essere banditi dalla competizione. Non so se il Manchester City sia colpevole o no, ma in entrambi i casi è una decisione vergognosa”. FOTO: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo Mourinho: “Decisione del Tas sul ... Leggi su alfredopedulla

