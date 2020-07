Mihajlovic: “Insigne? Gli mando qualcuno in albergo a gonfiarlo così non gioca” (Di martedì 14 luglio 2020) Domani il Napoli sfiderà il Bologna in trasferta. Oggi in conferenza stampa il tecnico felsineo ha presentato la partita. Ha parlato a lungo di Gattuso trovando anche delle somiglianze con se stesso. Ma si è concesso anche una battuta sul capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. “Vedo di mandare qualcuno in albergo così gonfiano Insigne e non gioca. Cosa volete che pensi? Uno contro uno si gioca, noi mettiamo là Mbaye che è uno cattivo: quando lo vedo in faccia mi metto paura, spero che metta paura anche ad Insigne…”. L'articolo Mihajlovic: “Insigne? Gli mando qualcuno in albergo a gonfiarlo così non gioca” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

