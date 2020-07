Lautaro Martinez, pazzie del Barcellona: 8 calciatori via per arrivare al bomber argentino dell’Inter (Di martedì 14 luglio 2020) Nonostante le recenti parole di Bartomeu, presidente del Barcellona, i blaugrana non hanno ancora perso le speranze di arrivare a Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter piace, e tanto, ai catalani che sarebbe disposti a cedere ben otto calciatori pur di arrivare al Toro nerazzurro.Barcellona, pazzie per Lautaro MartinezIn Spagna continuano ad insistere: alla fine Lautaro Martinez sarà un giocatore del Barcellona. L'attaccante dell'Inter resta l'obiettivo principale dei catalani che sarebbero disposti a sacrificare un numero importante di giocatori attualmente tesserati pur di arrivare alla liquidità necessaria per fare l'offerta ai ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Bartomeu: “#LautaroMartinez? Abbiamo parlato con l’#Inter, ma ora è tutto fermo”. Le sue parole | #Barcellona… - Eurosport_IT : Lautaro Martinez si risveglia: l'Inter rimonta il Torino e risale al secondo posto in classifica agganciando la Laz… - Sapiente_mente : Lette le cazzate di oggi su #Lautaro #Martinez direi che possiamo offrire al #Barcellona 100 mil. e D'Ambrosio p… - ItaSportPress : Lautaro Martinez, pazzie del Barcellona: 8 calciatori via per arrivare al bomber argentino dell'Inter -… - danjjlo : RT @Smg_1908: La Redazione Sky quando arriva l'offerta da 110 milioni per Lautaro Martinez -