La stangata delle tasse: tutte le scadenze fiscali del 20 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Ires, Irpef, Iva e Irap. Queste le scadenze fiscali che si concentrano il 20 luglio. A deciderlo è stato il governo Conte tramite un decreto della presidenza del consiglio pubblicato il 29 giugno, prima della scadenza fiscale del 30 giugno, con il quale ha dato il via ad una breve proroga per i pagamenti delle tasse, spostandoli al 20 luglio. Era anche stata concessa la possibilità di saldare quanto dovuto entro il 20 agosto, un mese dopo, con una maggiorazione dello 0,4%. Opzione sconsigliata visto le difficoltà sul fronte liquidità che molte imprese hanno nel saldare le tasse, senza sanzioni di ogni genere. Da ricordare inoltre che l'Irap è dovuta solo per quelle società che hanno un fatturato superiore ai 250 milioni di euro. ... Leggi su panorama

Il rinvio delle tasse è un bluff. Il 20 luglio arriva la stangata

L'unica via di uscita a sentire molti commercialisti è una «sanatoria ex post». Già da qualche giorno la categoria si sta lamentando e nelle pagine social sta rimbalzando l'allarme. Intanto per il 20 ...

