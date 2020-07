Inter, ai dettagli il rinnovo di Handanovic: insieme fino al 2022 (Di martedì 14 luglio 2020) L’Inter e Samir Handanovic ancora insieme fino al 30 giugno 2022: ai dettagli la trattativa per il rinnovo L’Inter ha ormai definito la trattativa per il rinnovo di Samir Handanovic, autore ieri sera contro il Torino di una papera che ha regalato il gol del momentaneo vantaggio ad Andrea Belotti. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro estenderà il contratto del portiere fino al 30 giugno 2022. L’ufficialità potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Inter, #Handanovic rinnova fino al 2022: trattativa ai dettagli - SkySport : Inter, rinnovo Handanovic ai dettagli: firmerà fino al 2022. Le news - Inter : ?? | CLUBHOUSE ?? La nuova clubhouse del Suning Training Centre ?? Una struttura sostenibile e rispettosa del territo… - sportli26181512 : Inter, rinnovo Handanovic ai dettagli: firmerà fino al 2022. Le news: Ai dettagli la trattativa per il rinnovo di H… - InterClubCubaO1 : RT @DiMarzio: #Inter, #Handanovic rinnova fino al 2022: trattativa ai dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dettagli Mercato Inter, occasione Mandzukic a zero: i dettagli Il Pallone Gonfiato Inter, per la panchina c’è Mourinho: i dettagli

Inter, Conte ora è in bilico ma attenzione. Per la panchina non ci sarebbe solo Allegri ma anche una vecchia suggestione che corrisponde al nome di Josè Mourinho La vittoria di ieri sera contro il Tor ...

Inter, rinnovo Handanovic ai dettagli: firmerà fino al 2022. Le news

Samir Handanovic e l'Inter ancora insieme, fino al 2022. Il portiere sloveno è arrivato nel 2012 in nerazzurro e di questa squadra, da più di un anno, ne è anche il capitano. E ora è pronto a prolunga ...

Inter, Conte ora è in bilico ma attenzione. Per la panchina non ci sarebbe solo Allegri ma anche una vecchia suggestione che corrisponde al nome di Josè Mourinho La vittoria di ieri sera contro il Tor ...Samir Handanovic e l'Inter ancora insieme, fino al 2022. Il portiere sloveno è arrivato nel 2012 in nerazzurro e di questa squadra, da più di un anno, ne è anche il capitano. E ora è pronto a prolunga ...