Incidente in piscina per Muriel, ricoverato con trauma cranico (Di martedì 14 luglio 2020) Luis Muriel è stato vittima di un Incidente mentre era a pranzo con gli altri giocatori dell’Atalanta. In dubbio la sfida di questa sera con il Brescia L’Atalanta questa sera giocherà contro il Brescia, nel match che apre il 33° turno della Serie A. Probabilmente, Gasperini dovrà fare a meno di Luis Muriel. L’attaccante colombiano è stato vittima di un Incidente mentre era a pranzo con i compagni di squadra. L’attaccante è scivolato ed è caduto sul bordo di una piscina, riportando un trauma cranico con ferita lacero-contusa. Il colombiano è stato subito trasportato in Ospedale, dove è stato ricoverato con trauma cranico. Stando alle ... Leggi su zon

