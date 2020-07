Incendio in via di Boccea, le fiamme bruciano area verde: tre quartieri senza elettricità per due ore e mezza (Di martedì 14 luglio 2020) Fuoco e fiamme. Dalle 14 circa è stato lo scenario che per più di un'ora e mezzo, ha coinvolto il quadrante nei pressi della Riserva dell'Acquafredda con diverse palazzine dei quartieri di ... Leggi su romatoday

matteosalvinimi : Maxi rissa tra stranieri sulla circonvallazione Cornelia, incendio al campo Rom di via Candoni (vicino al deposito… - matteosalvinimi : Nella Roma della Raggi un incendio in un campo Rom al giorno: ora a quello di via Salone, ecco le immagini. Una sit… - PLRomaCapitale : #Roma: Via Boccea, fra Via Cornelia e Via Nazareth, strada #chiusa al traffico causa incendio. - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: [AGG ] #Roma - divampato, di nuovo, incendio di sterpaglie - Via Boccea ??CHIUSA : fra Via Cornelia e Via Nazareth >< #… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: [AGG] Roma - Via Boccea: ?RIAPERTURA fra Via Cornelia e Via Nazareth >< ?#incendio di sterpaglie DOMATO #Luceverde h… -