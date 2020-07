Il saluto a Gianluca e Flavio, la trappola della droga continua (Di martedì 14 luglio 2020) Due adolescenti sono morti. Questo è il fatto noto alla cronaca. Due adolescenti sono morti ancora per assunzione di droga: questa la causa chimica e fisica accertata che ha portato Gianluca e Flavio, adolescenti di Terni, a lasciare per sempre le loro speranze e i loro sogni.Ma dove si innesta, fiorisce e marcisce la causa reale che porta due sorrisi di 15 e 16 anni, aperti all’esistenza, a prendere la rincorsa sul trampolino di morte? Raggiungere gli amici, giocare a calcio, appartarsi per poco tempo e inalare, fumare, sniffare: provare a sentirsi grandi. È la coniugazione di quei verbi neri che accomuna tantissimi giovani e giovanissimi. Studenti che sanno tutto delle droghe ma molto poco di come si possa arrivare velocemente a morire.La domanda in realtà è un’altra e per comprenderla dovremmo ... Leggi su huffingtonpost

