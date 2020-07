IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 15 luglio 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di mercoledì 15 luglio 2020Gabriella (Ilaria Rossi) offre conforto a Roberta (Federica De Benedittis) che si assenta dal PARADISO per accompagnare Federico (Alessandro Fella) in ospedale insieme al resto dei Cattaneo. Angela Barbieri (Alessia Debandi) è ancora in cerca di lavoro ma riceve un aiuto inatteso da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). Adelaide (Vanessa Gravina), dopo la fine della storia d’amore con Umberto (Roberto Farnesi), intende lasciare Villa Guarnieri senza se e senza ma; nessuno riesce a farle cambiare idea… Luciano (Giorgio ... Leggi su tvsoap

GuggenheimPGC : MIA CARA VENEZIA??'Grazie a Dio sono qui! È il paradiso delle città [..] felice come in tutta probabilità non sarò… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La trama di #domani, #15luglio - ramirezgvrcia : @seirawasilewski con una ragazza che ha delle tette bellissime e un culo da paura insomma il paradiso - Devabole : RT @TaniuzzaCalabra: Paradiso del sub. Una delle mie spiagge preferite. Non è facile da raggiungere ma una volta arrivati siete in 'Paradis… - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 4 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: -