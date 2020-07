Il Napoli è su Luka Romero (15 anni) il mini-Messi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gianluca Di Marzio durante la trasmissione L’Originale rivela che il Napoli sarebbe l’unica italiana a trattare il mini-Messi Luka Romero, quindici anni in forza al Maiorca. E’ stato il più giovane calciatore a debuttare nella Liga, Messicano è arrivato in Spagna ad undici anni. “Non avevo mai visto nulla di simile da quando lavoro nel settore giovanile” ha dichiarato un allenatore del settore giovanile del Maiorca. Ha segnato oltre duecento goal nei campionati giovanili. Su di lui, secondo Di Marzio, ci sarebbero Barcellona e Atletico Madrid, il Napoli è l’unica italiana che sta sondando la trattativa magari in sinergia con altri club per poi darlo in prestito. Una notizia che ha ... Leggi su ilnapolista

