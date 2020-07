Il Corsera: «Allenamenti per mirare alle mani dei difensori in area. Come Baggio nel 98» (Di martedì 14 luglio 2020) Il Corriere della Sera dedica un interessante articolo alla questione falli di mano. Il titolo è eloquente: “Si mira a mani e braccia per conquistare i rigori. allenamenti studiati per cercare la strada del penalty”. Giustamente il quotidiano ricorda che il precursore è stato Roberto Baggio che in Italia-Cile al Mondiale del 98, a cinque minuti dalla fine e con l’Italia sotto 2-1, mirò alla mano di un difensore cileno e portò a casa il rigore del 2-2. All’epoca il rigore – ricorda il Corsera – “scatenò discussioni a non finire”. Oggi sarebbe considerato rigore a occhi chiusi. La domanda, che si è posto anche Gattuso, è: “è ancora calcio questo sport in cui ogni tocco con il braccio regala un ... Leggi su ilnapolista

